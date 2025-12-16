Петербург обгонит Москву по длительности светового дня на полтора часа

Световой день в Петербурге в день летнего солнцестояния продлится почти 19 часов.

Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев в интервью ТАСС рассказал, что самый длинный день в году будет заметно различаться по продолжительности в зависимости от широты. В Москве световой день 21 июня составит 17 часов 33 минуты, а в Санкт-Петербурге — 18 часов 50 минут. Разница — почти полтора часа.

День летнего солнцестояния наступит 21 июня в 11:24 по московскому времени. После этого световой день в Северном полушарии начнёт постепенно сокращаться, а ночи — увеличиваться вплоть до зимнего солнцестояния.

Утром 24 апреля на Солнце была зафиксирована вспышка уровня X2.5. Подобное событие последний раз наблюдалось в начале февраля. Вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, хорошо различимым на снимках с космических телескопов. Однако, по данным учёных, этот выброс не повлияет на магнитное поле Земли или вызовет лишь незначительные возмущения. Информации о возможных магнитных бурях в день солнцестояния пока не поступало.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")