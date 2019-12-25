70 миллионов лет назад день длился на 30 минут меньше.

Древняя раковина позволила ученым измерить сутки в меловом периоде. Учёные провели анализ раковин рудистов. Это вымершая группа двустворчатых моллюсков. Они быстро росли и оставляли на своей раковине кольца роста, как годичные кольца у деревьев.

В результате исследования выяснилось, что 70 миллионов лет назад день длился на 30 минут меньше. Поэтому в конце эпохи динозавров продолжительность дня составляла 23,5 часа.

Также оказалось, что температуры океана в позднем меловом периоде были выше, чем считалось ранее. Они достигали 40 градусов летом и 30 — зимой.

Ранее ученые обнаружили в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис.