В Петербурге стартовал прием заявок на премии для молодых ученых и педагогов

Премии будут присуждены по четырем ключевым направлениям: гуманитарным и социально-экономическим, естественным и математическим, а также техническим и медицинским наукам.

В Петербурге продолжается прием заявок на соискание премий Правительства города за достижения в научно-педагогической деятельности. В 2026 году по итогам конкурса определят 70 лауреатов, а общий размер премиального фонда составит 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Премии будут присуждены по четырем ключевым направлениям: гуманитарным и социально-экономическим, естественным и математическим, а также техническим и медицинским наукам. Размер денежного вознаграждения зависит от ученой степени и возраста соискателя: 25 премий по 100 тысяч рублей – для специалистов без ученой степени, 40 премий по 150 тысяч рублей – для кандидатов наук в возрасте до 40 лет, 5 премий по 200 тысяч рублей – для докторов наук в возрасте до 45 лет.

Как отметил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, конкурс является одной из мер поддержки молодых ученых в рамках региональной программы "Экономика знаний в Санкт-Петербурге". Она направлена на профессиональный рост специалистов, развитие научно-методической базы профессионального образования и подготовку кадров для научно-технической сферы.

Заявки на участие принимаются до 4 октября. Подробные условия конкурса опубликованы на официальном сайте Комитета по науке и высшей школе.

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