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Economist: Москва хочет парализовать Киев ударами до зимы
Сегодня, 13:00
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Economist: Москва хочет парализовать Киев ударами до зимы

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На Западе рассказали на то, что Украина может пасть еще быстрее, чем ожидалось ранее.

Москва намерена парализовать Киев мощными ударами еще до зимы сезона 2026-2027 годов. Соответствующей информацией с аудиторией поделились западные журналисты из журнала The Economist. Авторы публикации уточнили, что на данный момент Москва усилила собственные системные удары по украинской земле. Ранее эксперты из недружественных стран к России говорили о том, что украинской столице будет нелегко пережить отопительный сезон. Однако теперь речь идет о том, что ситуация в городе может значительно ухудшиться и осложниться еще до наступления холодов.

Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что, по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, саботажа и политического хаоса против  столицы.

текст статьи из The Economist

The Times: ФРГ может резко увеличить для США арендную плату за военные базы.

Фото: pxhere.com

Теги: the economist
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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