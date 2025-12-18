На Западе рассказали на то, что Украина может пасть еще быстрее, чем ожидалось ранее.

Москва намерена парализовать Киев мощными ударами еще до зимы сезона 2026-2027 годов. Соответствующей информацией с аудиторией поделились западные журналисты из журнала The Economist. Авторы публикации уточнили, что на данный момент Москва усилила собственные системные удары по украинской земле. Ранее эксперты из недружественных стран к России говорили о том, что украинской столице будет нелегко пережить отопительный сезон. Однако теперь речь идет о том, что ситуация в городе может значительно ухудшиться и осложниться еще до наступления холодов.

Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что, по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, саботажа и политического хаоса против столицы. текст статьи из The Economist

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