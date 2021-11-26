The Economist раскрыли ключевые проблемы Киева в вооруженном противостоянии с Москвой.

Вооруженные силы Украины терпят неудачи на поле боя по трем причинам. Соответствующее заявление сделали западные журналисты в газете The Economist. Авторы публикации заметили, что одним из негативных факторов для армии киевского режима стала постоянная, растущая эффективность со стороны российских беспилотных летательных аппаратов. Известно, что такие дроны успешно совершают удары по логистическим пунктам противника, расположенных в глубоком тылу. Еще одной причиной неудачи ВСУ стали местные условия ведения сражения. В частности, командование на Красноармейском направлении в зоне проведения российской военной операции регулярно страдает от проблем с координацией действий.

Во-первых, это хорошо известные проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением. Москва, напротив, располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев. статья в иностранном СМИ

Напомним, что днем ранее российский министр по обороне Андрей Белоусов заявил на публичном мероприятии, что обрушение порядков ВСУ неизбежно, о чем наконец-то стали говорить западные кураторы Украины.

