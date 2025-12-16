Новый сезон "Поющих мостов" в Петербурге посвятят музыке современных композиторов

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с петербургским отделением Союза композиторов России.

В Петербурге стартовал новый сезон проекта "Поющие мосты" издания "Петербургский дневник" который с 2016 года проходит при и Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В этом году организаторы решили сделать акцент на произведениях современных композиторов, что стало новым направлением для этого культурного события.

Художественный руководитель проекта Михаил Гаврилов сообщил, что в рамках нового сезона зрители смогут насладиться не только классической музыкой, но и произведениями, созданными современными авторами. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с петербургским отделением Союза композиторов России. Председатель отделения Антон Танонов отметил, что для них большая честь участвовать в проекте, который позволит познакомить слушателей с творчеством более 150 профессиональных композиторов, работающих в Петербурге.

Каждая неделя сезона будет посвящена своей теме, и в рамках этих тем будут создаваться музыкальные треклисты, включающие как классические, так и современные произведения. В этом сезоне также планируется собрать музыкальные фрагменты ко Дню перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

Таким образом, новый сезон "Поющих мостов" обещает быть не только зрелищным, но и музыкально разнообразным, привлекая внимание как любителей классики, так и ценителей современного искусства.

Ранее мы сообщили о том, что 11-ый сезон "Поющих мостов" открылся в выходные в Петербурге в прошедшие выходные.

Фото: Piter.TV

