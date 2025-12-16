11-ый сезон "Поющих мостов" откроется в выходные в Петербурге

В прошлом сезоне для зрителей прозвучало 75 произведений (200 минут музыки).

В ночь с 5 на 6 июня и с 6 на 7 июня Дворцовый мост в Петербурге будет разведён под музыкальное сопровождение, посвящённое 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича. Зрители смогут насладиться фрагментами известных произведений этих композиторов, включая марш "Монтекки и Капулетти" из балета "Ромео и Джульетта", кантату "Александр Невский", а также "Русский вальс" и "Гимн Великому Городу" Рейнгольда Глиэра.

Проект "Поющие мосты", который реализуется с 2016 года изданием "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, продолжает радовать жителей и гостей города.

В прошлом сезоне для зрителей прозвучало 75 произведений (200 минут музыки). За время существования проекта его посмотрели более 20 миллионов человек.

Ранее мы сообщили о том, что новый разводной мост через Неву заложат во время ПМЭФ.

Фото: Piter.TV