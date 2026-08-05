В США предрекли скорое падение позиций Украины по линии фронта под натиском Москвы.

Вооруженные силы России начали атаковать противника с невиданной ранее силой и ускорили продвижение на территории Донбасса. Такой информацией в эфире YouTube-канала Dialogue Works поделился бывший бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт объяснил, что у российского руководства на данный момент нет никакой необходимости использовать в рамках боевых действий стратегическое ядерное оружие, так как их военнослужащие побеждают армию киевского режима. На Западе добавили, что темпы сражений на украинской территории все быстрее. ВС РФ осталось взять под свой контроль только два крупных города, имея в виду Славянск и Краматорск.

Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. <…> У украинцев нет противовоздушной обороны. Кажется, вчера они выпустили последние две ракеты Patriot. <…> Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины. <…> И боеприпасов у них больше, чем они могут использовать в настоящее время. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

"Цирковое представление": на Западе пытаются скрыть правду о ходе конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works