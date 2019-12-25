Косиняк-Камыш обвинил президента Польши во лжи о Patriot для Киева

Глава Минобороны Польши обвинил Кароля Навороцкого в политическом спектакле.

Кароль Навроцкий заверял граждан страны в том, что не знал о поставках ракет Patriot на украинскую территорию из Варшавы. Польский министр по обороне Владислав Косиняк-Камыш в интервью местному изданиюWirtualna Polska указал, что лично обсуждал этот вопрос с главой государства. Таким образом иностранный чиновник объяснил СМИ, что не позволит политическому лидеру "распространять ложь или устраивать политические спектакли по темам и вопросам, по которым власти прикладывают совместные усилия для того, чтобы полностью информировать президента. Эксперт добавил, что официальный представитель Кароля Навороцкого присутствует на еженедельных заседаниях профильного комитета по безопасности. На этих мероприятиях принимаются решения о военной помощи для ВСУ.

Президент, безусловно, знал об этом, потому что я сам с ним разговаривал. Генеральный секретарь НАТО обсуждал это с ним. Президент просто сегодня переворачивает ситуацию с ног на голову. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

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Фото: YouTube / Telewizja Republika