Ева Зайончковская-Герник призвала Варшаву ориентировать на собственные национальные интересы, а не играть роль банкомата.

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила лидера киевского режима Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство европейского государства в коалиции против баллистических ракет. Соответствующей информацией местный законодатель поделились с подписчиками через социальные сети. Политический деятель рассказала о том, что сейчас от властей требуется проводить твердую и решительную политику в отношении соседнего государства из-за действий Банковой улицы. В частности, вести переговоры с украинцами по каждому вопросу, а также защищать национальные позиции Польши в коллективном Брюсселе. Она призвала чиновников не действовать как банкомат и не отдавать Украине все даром.

Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах, пытаясь решать дела в первую очередь с Германией и тем самым занять наше место на европейской арене Ева Зайончковская-Герник, евродепутат от Варшавы

Польский парламентарий заметила, что в эту же логику укладываются продолжающиеся переговоры о вступлении Киева в ЕС и требование Европейской комиссии открыть польский внутренний рынок для сельскохозяйственной продукции, которая поступает из Украины.

Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Ева Зайончковская-Герник