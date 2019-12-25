Россия прокомментировала обвинения политиков из Европы в организации лесных пожаров.

Французские чиновники демонстрируют публичное неуважение к собственному народу, когда обвиняют Москву в связях с лесными пожарами в европейской стране. Такое мнение выразил российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Некоторые французские чиновники и журналисты утверждают, что Россия каким-то образом причастна к масштабным лесным пожарам во Франции. Они просто не уважают собственное население. Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене

Напомним, что при родные возгорания в региональном сообществе, частности, на территории Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в 2026 году. Европейская комиссия ранее уведомила о том, что на ликвидацию огня через механизм гражданской обороны Европейского союза на данный момент мобилизованы 13 самолетов и 4 вертолета, а также сотни пожарных специалистов со всего коллективного Брюсселя.

Постпред России в Вене резко осудил дело Новиковой во Франции.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Mikhail Ulyanov