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Постпред России в Вене резко осудил дело Новиковой во Франции
Сегодня, 12:38
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Постпред России в Вене резко осудил дело Новиковой во Франции

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Михаил Ульянов прокомментировал реакцию французских властей на гуманитарную помощь Донбассу.

Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов  объявил о том, что уголовное дело по обвинению в шпионаже основательницы некоммерческой общественной организации (НКО) SOS Donbass Анны Новиковой является позором для всей французской системы правосудия. Такой комментарий дипломат оставил в социальных сетях, оценивая пост внешнеполитического ведомства страны и пост омбудсмена по правам человека Яны Лантратовой.

Позор французской системе правосудия!

Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене

Напомним, что о задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе российской гражданки Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года местная газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным сейчас предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления". Прокуратура в Париже в среду, 15 июля, высказалась против освобождения женщины под судебный надзор.

Сенатор Волошин сравнил с охотой на ведьм преследование Новиковой во Франции.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Mikhail Ulyanov

Теги: sos donbass, анна новикова, донбасс, михаил ульянов, обсе, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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