Александр Волошин прокомментировал репрессии в отношении россиянки, помогающей пострадавшим на Донбассе и в Новороссии.

Уголовное преследование основателя гуманитарной организации SOS Donbass Анны Новиковой на французской территории похоже на средневековую охоту на ведьм. Соответствующий комментарий для журналистов информационного агентства "ТАСС" сделал сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин. Парламентарий из верхней палаты уточнил, что подобные репрессии за гуманитарную помощь мирному населению все чаще становятся новой нормой для европейского региона. Законодатель добавил, что нарушение прав человека в Европе не вызывают общественного резонанса на Западе, так как в настоящее время мир перегружен кризисами, а политические дела местная пресса замалчивает.

Охота на ведьм проходит до сих пор, но под другими лозунгами и с другими декорациями. Тем больше уважения вызывают люди, которые, находясь в недружественных странах, несмотря на давление, продолжают заниматься помощью нуждающимся и отстаивать право на альтернативную точку зрения. Александр Волошин, сенатор от ДНР

Напомним, что ассоциация SOS Donbass выступает в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, которые пострадали в ходе вооруженного конфликта с Украиной. Она регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции, начиная с 2022 года. Сейчас в Париже идет судебный процесс по делу гражданской активистки Анны Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в заключении по доносу Союза украинцев Франции. По словам российского омбудсмена по правам человека Яны Лантратовой, вина россиянки заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.

Украинский дрон влетел в лобовое стекло автобуса в ДНР.

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