Украинский дрон влетел в лобовое стекло автобуса в ДНР

Сведения о пострадавших в результате атаки ВСУ не приводились.

В Горловке в Донецкой Народной Республике беспилотник атаковал пассажирский автобус, который выезжал на маршрут. Об этом ТАСС сообщил предприниматель Александр Бобровский.

Удар произошел утром в среду, 15 июля. Транспортное средство получило серьезные повреждения, потому что дрон влетел в лобовое стекло. Водитель автобуса увидел беспилотник, остановился и успел выпрыгнуть на улицу.

Была опасность для водителя, беспилотник прямо в лобовое стекло влетел, разворотил всю переднюю часть. Водитель успел среагировать. Был крылатый дрон Александр Бобровский, перевозчик.

В момент атаки в автобусе пассажиров не было. По словам предпринимателя, это уже не первый случай нападения на его технику. Всего собеседник издания насчитал более 20 эпизодов атак украинских беспилотников на пассажирские автобусы компании.

Ранее украинские боевики атаковали рейсовый автобус "Стаханов - Москва" на территории ЛНР. В транспортном средстве находились 13 пассажиров и двое водителей.

Фото: Magnific