Канистры с бензином устроили пожар в квартире на Богатырском проспекте Петербурга

Пожарные за полчаса потушили квартиру на Богатырском из-за неосторожности жильца.

Вечером 5 августа в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире на Богатырском проспекте. По данным городского МЧС, возгорание охватило комнату площадью 30 кв. м. Огонь был ликвидирован за 30 минут, пострадавших нет.

На месте происшествия работали 20 спасателей и четыре единицы специальной техники. По словам владелицы квартиры, во время инцидента она находилась дома вместе с 35-летним сыном в разных частях жилья. Женщина услышала звуки возгорания и обнаружила очаг. Причиной пожара, предположительно, стало попадание непотушенного окурка в канистры с бензином, которые хранились в комнате.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по факту нарушения правил пожарной безопасности при хранении горючих веществ в жилом помещении.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)