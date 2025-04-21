Крупный пожар потушили у Финляндского вокзала в Калининском районе

Офисное здание получило значительные повреждения внутренней отделки, точный ущерб подсчитывается.

Двухэтажное строение размерами 20 на 90 метров было заполнено офисной мебелью и оргтехникой, что способствовало быстрому распространению огня. Спасатели оперативно развернули силы — в тушении участвовали 28 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Позднее в ведомстве уточнили, что площадь возгорания увеличилась до 350 квадратных метров, однако благодаря слаженным действиям пожарных распространение на соседние постройки удалось предотвратить.

По данным источника 78.ru, горело помещение Петербургской сбытовой компании (ПСК). Все находившиеся внутри сотрудники покинули здание самостоятельно ещё до прибытия пожарных расчётов, никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался. В МЧС подтвердили, что сведений о погибших и травмированных не поступало.В 21:14 спасатели объявили о полной ликвидации открытого горения. Причина возгорания в настоящий момент устанавливается дознавателями, рассматриваются как технические неисправности электропроводки, так и возможное нарушение правил эксплуатации оборудования.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)