Детектор лжи не пугает большинство соискателей при трудоустройстве в Петербурге

Петербуржцы с высоким доходом охотнее проходят проверку на детекторе лжи.

Более 70% жителей Санкт-Петербурга не считают проверку на детекторе лжи препятствием при трудоустройстве. Согласно данным исследования, опубликованным в издании "Санкт-Петербургские ведомости", более двух третей горожан согласны пройти тестирование на полиграфе, если это необходимо для получения желаемой должности.

Противниками подобных проверок являются около 20% петербуржцев. Чаще всего от участия в тестировании отказываются женщины, граждане старше 45 лет, кандидаты с ежемесячным доходом менее ₽100 тыс., а также специалисты с высшим образованием.

Мнение работодателей отличается от позиции соискателей. Среди представителей кадровых служб 58% не поддерживают использование полиграфа при найме, тогда как 39% считают такую проверку полезным инструментом. На практике массовое применение детектора лжи встречается редко: компании, проверяющие всех кандидатов без исключения, составляют менее 1% рынка труда Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.tv