Кандидат от ЛДПР вызвал оппонента из "Яблока" на судебные дебаты за место в ЗакСе

Суд решит судьбу кандидата от Яблока после жалобы оппонента на нарушения документов.

Городской суд Санкт-Петербурга 5 августа рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата в Законодательное собрание от партии "Яблоко" Дмитрия Хорзова. Заявление подал его оппонент от ЛДПР Владимир Осмоловский, оба политика баллотируются по 20-му округу в Московском районе. Иск зарегистрирован 3 августа и направлен против территориальной избирательной комиссии №19, пишет Коммерсант.

Истец указывает на два основания для снятия Хорзова с выборов. Первый аргумент касается уведомления об отсутствии иностранных счетов, датированного 27 июня, то есть за день до партийного съезда. По мнению Осмоловского, заблаговременная подготовка документа не гарантирует отсутствие счетов на момент регистрации 15 июля. Второй пункт связан с порядком выдвижения: подпись на списке одномандатников поставила депутат Ольга Штанникова, которая, согласно постановлению съезда, не имела полномочий заверять документы.

В "Яблоке" заявили об отсутствии реальных оснований для снятия кандидата и намерены отстаивать регистрацию в суде. Хорзов ранее уже сталкивался с вопросами к документам при регистрации, но смог убедить ТИК в своей правоте. Осмоловский ранее не занимал выборные должности, в 2024 году он баллотировался в муниципальный совет Новоизмайловское от партии "Новые люди" и является генеральным директором ООО "ВЛ Логистик".

Всего к выборам по 20-му округу допущены пять кандидатов, включая действующего депутата Алексея Макарова от "Единой России", Андрея Рябко от КПРФ и Екатерину Сутурину от "Новых людей". По состоянию на 4 августа от "Яблока" зарегистрированы 11 кандидатов по одномандатным округам, еще 12 получили отказы. Партия также лишена возможности выдвинуть список по единому округу из-за отсутствия подписанного финансового отчета и планирует оспорить это решение в суде.

Ранее на Piter.TV: мужчина получил 16 лет за покупку алкоголя детям на вечеринку в Байкальске.

Фото: Piter.TV