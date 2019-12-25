Русалки Литейного моста обретут прежний вид благодаря масштабной реставрации

Уникальные перила Литейного моста восстанавливают по архивным документам Петербурга.

На Литейном мосту в Санкт-Петербурге проводится восстановление чугунных перильных ограждений, созданных по проекту архитектора Карла Рахау. Работы выполняются параллельно с ремонтом дорожного полотна. Ограждение является объектом культурного наследия регионального значения и одним из узнаваемых архитектурных символов города.

Каждая секция перил украшена картушем с гербом Санкт-Петербурга, который поддерживают две русалки с переплетенными хвостами и растительным орнаментом. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что перед специалистами стоит задача не только отремонтировать металлические конструкции, но и воссоздать утраченные декоративные элементы.

На текущий момент демонтированы 83 секции и 83 стойки, что составляет почти треть от общего объема ограждения. В мастерских с металла снимают старую краску, фиксируют повреждения и восстанавливают недостающие фрагменты. Итоговый цвет покрытия подбирается на основе архивных документов.

Ремонт проезжей части Литейного моста находится на третьем этапе и должен завершиться к 14 августа. После этого начнется обновление тротуарного покрытия.

Ранее мы сообщили о том, что до 27 августа вводятся ограничения на КАД Петербурга.

Фото: Piter.TV