В среду в Петербурге температура воздуха составит до +25 градусов

Утром осадков не ожидается, однако после 12:00 пройдут кратковременные дожди.

В Северной столице в среду прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Температура воздуха днем 5 августа составит +25 градусов, ночью похолодает до +14 градусов. Утром осадков не ожидается, однако после 12:00 пройдут кратковременные дожди. С юга подует слабый ветер, позже он усилится до умеренного, а также сменит направление на восточное. Атмосферное давление понизится.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург 28 июля пережил самый прохладный день недели, но дата связана с температурным рекордом. В этот день в 2010 году воздух впервые за всю историю метеонаблюдений прогрелся выше +35 градусов.

Фото: Piter.TV