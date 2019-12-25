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В среду в Петербурге температура воздуха составит до +25 градусов
Сегодня, 16:59
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В среду в Петербурге температура воздуха составит до +25 градусов

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Утром осадков не ожидается, однако после 12:00 пройдут кратковременные дожди. 

В Северной столице в среду прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Температура воздуха днем 5 августа составит +25 градусов, ночью похолодает до +14 градусов. Утром осадков не ожидается, однако после 12:00 пройдут кратковременные дожди. С юга подует слабый ветер, позже он усилится до умеренного, а также сменит направление на восточное. Атмосферное давление понизится. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург 28 июля пережил самый прохладный день недели, но дата связана с температурным рекордом. В этот день в 2010 году воздух впервые за всю историю метеонаблюдений прогрелся выше +35 градусов.

Фото: Piter.TV 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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