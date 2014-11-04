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До +27 градусов и без осадков прогнозируется в Ленобласти 5 августа
Сегодня, 15:41
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До +27 градусов и без осадков прогнозируется в Ленобласти 5 августа

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Существенных осадков в регионе не ожидается, однако во второй половине дня на западе местами возможен кратковременный дождь.

Во вторник, 5 августа, жителей Ленинградской области ждет переменная облачность. Согласно метеорологическим данным, существенных осадков в регионе не ожидается, однако во второй половине дня на западе местами возможен кратковременный дождь.

В ночные и утренние часы ветер будет дуть с юга, сохраняя слабую силу. Днем он сменит направление на восточное и юго-восточное, усилившись до умеренного.

Температурный фон порадует теплом. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Вблизи водоемов температура воздуха будет выше – до +15 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +22…+27 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что погода в Петербурге останется ясной и солнечной 4 августа.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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