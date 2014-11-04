Мужчине отрезало голову винтом катера во время рыбалки в Ленобласти

Спасатели ищут тело пожилого дайвера, которого обезглавил катер.

Трагический инцидент произошел на Ладожском озере в Ленинградской области. Приехавший на подводную рыбалку дайвер оказался под винтами скоростного катера, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте МК России.

В ночь на 1 августа на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Всеволожского района во время подводной рыбалки 57-летний мужчина был травмирован винтами проходящей моторной лодки. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

По данным "Фонтанки", очевидцем происшествия стад друг погибшего. Рыбаки дождались, пока мимо пройдет одна моторная лодка, после этого нырнули в воду.

Вскоре рядом с местом погружения появился еще один катер. Шум его мотора смешался с звуками других лодок, поэтому дайверы не сразу поняли, насколько близко находится катер.

Когда друг погибшего всплыл на поверхность, то заметил, как судно слегка подпрыгнуло на волне и появилось кровавое пятно. Позже мужчина нашел голову погибшего. Тело дайвера пока не нашли.

Ранее мы сообщали, что мужчина утонул в Неве у Октябрьской набережной.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга