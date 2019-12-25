В Ленобласти по программе догазификации подключили более 41 тыс. домов

Всего с момента старта инициативы жители региона заключили 60 686 договоров на догазификацию.

В Ленинградской области продолжается реализация программы социальной газификации. О промежуточных итогах работ, по состоянию на 4 августа, сообщил региональный комитет по ТЭК.

С начала 2026 года природный газ пришел в 10 028 домовладений. Только за последнюю неделю специалисты обеспечили доступом к топливу еще 351 частный дом.

Всего с момента старта инициативы жители региона заключили 60 686 договоров на догазификацию. Из них: работы до границ участков выполнены по 51 945 договорам; непосредственно газовое оборудование внутри дворов и домов подключено по 41 716 договорам.

Ранее мы сообщили о том, что еще 353 семьи Ленобласти получили доступ к природному газу.

Фото: Пресс-служба Комитета по ТЭК Ленинградской области