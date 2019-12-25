Учёные предложили сократить население Земли до 4 млрд

Резкий рост с 2 до 8 млрд человек за последнее столетие создал критическую нагрузку на экосистемы.

Планете может понадобиться сокращение численности населения, чтобы снизить нагрузку на ресурсы и экосистемы. К 2200 году количество жителей Земли должно уменьшиться более чем в два раза, к такому выводу пришли британские учёные. Об этом сообщило Daily Mail.

Группа исследователей выступили с предложением пересмотреть подход к росту населения планеты. Свою инициативу они объяснили увеличивающимся давлением на окружающую среду. По их данным, за последнее столетие количество людей увеличилось примерно с двух до восьми миллиардов.

Авторы работы предлагают расширять доступ женщин в развивающихся странах к программам планирования семьи, что приведет к естественному снижению рождаемости. При сохранении текущей динамики, к концу XXI века население Земли может достичь 11,4 млрд человек. А это может привести к усилению загрязнения окружающей среды пластиком и химическими веществами. В качестве примера учёные привели Южную Корею и Иран, где госпрограммы поддержки планирования семьи помогли заметно снизить уровень рождаемости.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что население Земли может сокращаться после 2046 года.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)