В Петербурге растёт число судебных споров по земельному налогу

За 2025 год Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел 15 таких дел, а за первые пять месяцев 2026 года — уже шесть. Эксперты связывают это с усилением контроля за целевым использованием участков и пересмотром кадастровой стоимости.

В Северной столице фиксируется устойчивый рост судебных разбирательств между бизнесом и налоговыми органами по вопросам земельного налога. По данным издания "ДП", за весь 2025 год Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел 15 подобных дел, а только за первые пять месяцев 2026 года их количество достигло шести.

Анализ судебной практики показывает, что основные конфликты сосредоточены вокруг трёх ключевых вопросов: право на применение льготных налоговых ставок, использование повышающих коэффициентов при расчёте налога и определение кадастровой стоимости земельных участков.

Как отмечают эксперты, суды всё чаще проверяют не только вид разрешённого использования земли, но и её фактическое применение. При этом если налог рассчитан неверно или повышающие коэффициенты применены необоснованно, судебные инстанции готовы встать на сторону налогоплательщиков.

Юристы прогнозируют дальнейшее увеличение числа подобных споров. Причинами называют ужесточение налогового контроля, актуализацию данных о недвижимости, пересмотр кадастровых сведений, а также изменение муниципальных ставок и льгот.

Ранее в Петербурге арестовали руководителей по делу о махинациях и взятках, их обвинили в мошенничестве на 35,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv