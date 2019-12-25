В Петербурге арестовали руководителей по делу о махинациях и взятках

Фигурантов обвиняют в мошенничестве на 35,7 млн рублей и получении взяток.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Максима Семенова и Алексея Чиркова. Мера пресечения избрана до 21 июня. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Семенов возглавляет центральную заводскую лабораторию предприятия "ПО "Маяк" — одного из крупнейших российских центров переработки радиоактивных материалов. Чирков является учредителем и генеральным директором компании "НПО "ТехПроГрупп", которая работает по лицензии в сфере оборудования для ядерных установок и радиационных источников.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2022 года обвиняемые действовали в составе организованной группы вместе с двумя сотрудниками лаборатории. Следствие считает, что в рамках контракта между "Маяком" и компанией Чиркова предприятие перечислило более 35,7 миллиона рублей за работы, которые фактически не были выполнены. Кроме того, правоохранители полагают, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года Чирков передал Семенову и его подчиненным имущество общей стоимостью около 4,3 миллиона рублей. Следствие расценивает это как взятку за заключение контрактов с фирмой Чиркова и беспрепятственную приемку работ независимо от их фактического выполнения.

Оба фигуранта вину не признали и просили суд избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу.

Фото: Piter.TV