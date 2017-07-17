ИИ в Петербурге помог кратно снизить уличную преступность

На конференции ЦИПР 2026 руководитель Центра Роман Борисенко рассказал, что нейросети выявили более 700 тысяч инцидентов с начала года. Уличная преступность сократилась на 19,5 процента.

В Санкт-Петербурге все шире используют искусственный интеллект в системе видеонаблюдения. Об этом на конференции ЦИПР 2026 рассказал руководитель Городского мониторингового центра Роман Борисенко.

По его словам, нейросети уже задействованы в самых разных сферах — от контроля за состоянием дворов до идентификации людей. Сейчас в городе установлено более 115 тысяч камер, из них к системе видеоаналитики подключено свыше 60 тысяч. Искусственный интеллект способен распознавать более 40 типов нарушений. С начала года нейросети выявили и направили в соответствующие органы свыше 700 тысяч инцидентов.

В пресс-службе Смольного отметили, что результаты уже заметны. По итогам 2025 года уличная преступность сократилась на 19,5 процента, а в общественных местах — на 10 процентов. Раскрываемость преступлений выросла на порядок. Около 40 тысяч камер следят за незаконными надписями (граффити), скоплениями мусора, выбоинами на дорогах и незакрытыми люками. Благодаря видеоаналитике время реакции на проблемы сократилось многократно. Раньше о фактах вандализма узнавали спустя несколько дней, а теперь, например, при обнаружении поломки на детской площадке к месту выезжают росгвардейцы уже через пять минут.

