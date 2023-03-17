В Петербурге расширят возможности использования маткапитала на лечение детей у частных врачей

Проект соответствующего закона уже принят за основу на заседании Законодательного собрания города.

В Петербурге планируют разрешить оплачивать медицинские услуги для детей за счёт материнского капитала не только в клиниках, но и у частных врачей, работающих как индивидуальные предприниматели. Это нововведение даст семьям больше свободы в выборе специалистов, которым они доверяют.

Ранее средства регионального маткапитала уже разрешили использовать на добровольное медицинское страхование детей. Мера оказалась востребованной, однако родители столкнулись с нехваткой узких специалистов в государственных учреждениях и выступили с инициативой расширить возможности расходования средств.

