В Доме книги появилась полигональная скульптура Пушкина из 1600 листов бумаги

По замыслу автора, Пушкин изображён в момент творческого размышления: он задумчиво смотрит в окно на Невский проспект, а из-под его руки разлетаются страницы, формируя волну, на гребне которой – герои его сказок.

В среду, 20 мая, в Доме книги на Невском проспекте состоялось торжественное открытие новой художественной инсталляции – масштабной скульптуры Александра Сергеевича Пушкина, выполненной в технике полигональной скульптуры из бумаги. Мероприятие приурочено к Дню русского языка.

Инсталляция представляет собой почти трёхметровую фигуру поэта, собранную из более чем 1600 листов бумаги. На каждом листе напечатаны фрагменты стихотворений, поэм и сказок Пушкина, которые вместе складываются в единое художественное полотно. По замыслу автора, Пушкин изображён в момент творческого размышления: он задумчиво смотрит в окно на Невский проспект, а из-под его руки разлетаются страницы, формируя волну, на гребне которой – герои его сказок.

Автором композиции стал современный российский скульптор и архитектор Илья Гурко, известный по предыдущим работам для Дома книги – скульптурам Ф. М. Достоевского и "Нос" по мотивам произведения Гоголя. Церемония открытия началась с приветственных слов от генерального директора Дома книги Кристины Матвеевой, автора скульптуры Ильи Гурко и приглашённого пушкиниста, научного сотрудника Пушкинского Дома Полины Бояркиной. Кульминацией стало торжественное открытие витрин, после чего гости смогли увидеть новую композицию.

Скульптор и архитектор Илья Гурко

В продолжение мероприятия у витрин Дома книги прозвучали произведения Пушкина в исполнении актёров петербургских театров. В течение часа после открытия все желающие смогли сфотографироваться с уникальной скульптурой в специальной фотозоне.

Ранее Дом книги перечислил самые востребованные книги у петербуржцев.

Фото: молодёжная редакция Piter.tv (Дарья Авдеева)