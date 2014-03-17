Уникальную бумажную скульптуру Достоевского установили в Доме книги

Композиция вдохновлена образом главного персонажа повести "Белые ночи", которая превратилась в неотъемлемое воплощение особой атмосферы белоснежных летних сумерек.

В Доме книги установлена уникальная бумажная композиция, вдохновленная образом главного персонажа повести Фёдора Достоевского "Белые ночи", которая превратилась в неотъемлемое воплощение особой атмосферы белоснежных летних сумерек.

Именно Фёдор Михайлович в 1848 году первым назвал это время года в Петербурге "белыми ночами". Безымянный мечтатель из повести отправляется в одинокую прогулку вдоль берегов Екатерининского канала, совершая переход от чувства одиночества к мимолетной встрече, наполненному надеждой мгновению и, наконец, возвращаясь обратно к горькому разочарованию. Этот маршрут вполне реально воспроизвести: он начинается у окон второго этажа Дома книги и проходит через знаменитые городские переправы — Казанский, Банковский, Мучной, Каменный мосты, заканчивая свое путешествие Семимостьем.

Жители и гости культурной столицы имеют возможность пройти тем же путем вслед за героем и загадать заветное желание на Семимостье, поверив местной примете, утверждающей, что желания непременно исполнятся. Быть может, именно такое волшебство судьбы однажды пропустил сам персонаж бессмертного произведения.

Ранее мы сообщили о том, что японские древовидные пионы распустились в ботаническом саду Петра Великого.

Фото: пресс-служба Дома книги