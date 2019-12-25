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Японские древовидные пионы распустились в ботаническом саду Петра Великого
Сегодня, 13:59
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Японские древовидные пионы распустились в ботаническом саду Петра Великого

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Цветение этих редких растений продлится в среднем от пяти до семи дней.

Первые японские древовидные пионы начали цвести в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге, расположенном рядом с территорией японского садика. Об этом сообщила пресс-служба садоводов.

Цветение этих редких растений продлится в среднем от пяти до семи дней. Теплые погодные условия и дождливые дни способны ускорить завершение периода цветения.

Тем не менее, сотрудники сада советуют посетить выставку в ближайшее время, уточняя, что наилучшая возможность насладиться красотой пионов ожидается буквально через несколько дней.

Ранее мы сообщили о том, что ботанический сад Петра Великого начал работать по летнему расписанию. Парк-дендрарий работает без выходных с 10 до 19 часов на вход весь летний период. По словам сотрудников ботсада, уже зацвела черемуха и начинают петь соловьи. 

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад петра великого, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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