Японские древовидные пионы распустились в ботаническом саду Петра Великого

Цветение этих редких растений продлится в среднем от пяти до семи дней.

Первые японские древовидные пионы начали цвести в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге, расположенном рядом с территорией японского садика. Об этом сообщила пресс-служба садоводов.

Цветение этих редких растений продлится в среднем от пяти до семи дней. Теплые погодные условия и дождливые дни способны ускорить завершение периода цветения.

Тем не менее, сотрудники сада советуют посетить выставку в ближайшее время, уточняя, что наилучшая возможность насладиться красотой пионов ожидается буквально через несколько дней.

Ранее мы сообщили о том, что ботанический сад Петра Великого начал работать по летнему расписанию. Парк-дендрарий работает без выходных с 10 до 19 часов на вход весь летний период. По словам сотрудников ботсада, уже зацвела черемуха и начинают петь соловьи.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург