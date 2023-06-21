Ботанический сад Петра Великого начал работать по летнему расписанию

9 мая на Тропическом маршруте оранжерейного комплекса будут размещены фотографии времён 1941-1945 гг., хранящие память о героизме и мужестве ленинградцев.

В Ботаническом саду Петра Великого вступило в силу летнее расписание: Парк-дендрарий работает без выходных с 10 до 19 часов на вход весь летний период. По словам сотрудников ботсада, уже зацвела черемуха и начинают петь соловьи.

Также 9 мая на Тропическом маршруте оранжерейного комплекса будут размещены фотографии времён 1941-1945 гг., хранящие память о героизме и мужестве ленинградцев. Участники прогулки узнают историю о подвиге сотрудников Ботанического сада во время Великой Отечественной войны.

"Растения – ветераны" символически обозначены Георгиевскими ленточками. Сотрудники сада во время войны выращивали рассаду и заготавливали лекарственные растения, всю войну в Ботаническом саду работала выставка съедобных и ядовитых растений.

В рамках Патриотической прогулки можно пройти семейный квест (6+). Задания квеста помогут детям запомнить интересные факты о героическом периоде города и Ботанического сада. Маршрутные листы можно получить на входе в оранжереи у администраторов.

Румянцевский сад в Петербурге превратится в культурную сцену под открытым небом.

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН