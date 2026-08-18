Музыка под кронами: в Ботаническом саду Петра Великого стартовал летний фестиваль

Классика, джаз, рок и советские шлягеры — всё это звучит под открытым небом в окружении вековых деревьев. В Ботаническом саду Петра Великого стартовал фестиваль "Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом". Пять концертов, пять программ и уникальная возможность совместить музыку с прогулкой по одному из самых зелёных мест Петербурга.

В Ботаническом саду Петра Великого стартовал фестиваль "Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом", который продлится до 23 августа. Создатели проекта — дирижер Антон Гаккель и виолончелист Дмитрий Ганенко. Изначально фестиваль планировали провести в Ораниенбауме, но локацию перенесли в Ботанический сад, где организаторы уже много лет успешно проводят мероприятия. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Уже состоялись два первых концерта: 15 августа публика насладилась программой золотых джазовых хитов в исполнении Сергея Жилина и "Фонограф-Джаз-Квинтета", а 16 августа под кронами вековых деревьев звучали шедевры Рахманинова и Шумана в исполнении пианиста Ильи Папояна. Впереди зрителей ждут ещё три вечера. 21 августа выступят ВИА "Ленинградский патефон" и Санкт-Петербургский джазовый оркестр под управлением Сергея Богданова с солисткой Анастасией Лютовой — в программе советские кинохиты и шлягеры Утёсова, Шульженко и других легенд. 22 августа на сцену выйдет Ganenko Band с программой "Рок-хиты, неоклассика и любимые саундтреки": в оригинальных аранжировках прозвучат мелодии Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC, Deep Purple, Sting, а также классика и киномузыка. Завершит фестиваль 23 августа "Терем-квартет" с программой "Лучшее", в которую вошли обработки от Баха до Пьяццоллы, джазовые фантазии, авторские композиции и саундтреки.

Главная цель фестиваля, конечно же, это популяризация как академической музыки, так и любой другой. Вот эта мультижанровость, разнообразие жанров, конечно, тоже располагает к тому, что в принципе можно сегодня сходить на классическую музыку, завтра на рок-хиты, понять, что больше нравится. То есть потом посмотреть в афише города, что где происходит, таким образом приобщаться и подсаживаться, грубо говоря, на хорошее исполнение, на замечательных артистов. Дмитрий Ганенко, руководитель фестиваля "Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом"

Приятный бонус для всех гостей: по билету на концерт можно прогуляться по территории Ботанического сада, насладиться природой и увидеть уникальные растения со всего мира.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV