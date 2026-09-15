В Таврическом саду показывают закрытие Международного фестиваля молодежи

Само мероприятие в Екатеринбурге продлится до 17 сентября.

В среду, 16 сентября, Петербург присоединился к церемонии закрытия Международного фестиваля молодёжи, который проходит в Екатеринбурге. В этот день с 14:00 до 18:00 в Таврическом саду организовали прямую трансляцию финала мероприятия, а также развернули интерактивные площадки изданий "Петербургский дневник", "Вечерний Санкт-Петербург", журнала "Костёр" и зоны городских молодёжных объединений при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Организаторы рассказали, что газета "Петербургский дневник" подготовила проект "Молодежная почта". Посетителям предложили тысячу открыток с фотографиями игрушечного талисмана редакции – пингвина Пломбира. Снимки были сделаны во время экспедиции вокруг Ладожского озера, куда талисман отправился летом 2026 года вместе с путешественником Евгением Кутузовым. Гости площадки могли бесплатно отправить эти памятные карточки родным и близким по всей России; напечатало тираж партнёр проекта – типографский комплекс "Девиз". На площадке издания "Вечерний Санкт-Петербург" разместили игровую зону с большими шахматами, где все желающие могли провести партию в необычном формате. Программа журнала "Костёр" включала встречу с главным редактором Николаем Харлампиевым и литературную викторину с призами. Кроме того, для посетителей работала тематическая фотозона для создания памятных снимков.

Сам Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге продлится до 17 сентября. В состав официальной петербургской делегации вошли 240 молодых представителей сфер бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, спорта, международного сотрудничества, волонтёрства и благотворительности.

Фото: "Петербургский дневник"