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Ленинградский зоопарк показал осенний вольер кондора Евы
Сегодня, 16:35
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Ленинградский зоопарк показал осенний вольер кондора Евы

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Купол, в котором обитает птица, вспыхивает багряными красками.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали кондора Еву. Осенью она особенно прекрасна, сообщили 6 октября в учреждении. 

Купол, в котором обитает птица, вспыхивает багряными красками. Девичий виноград постепенно меняет зелень на густые красные оттенки. На их фоне алые глаза Евы смотрятся особенно выразительно. 

Приходите погулять по зоопарку, когда он наполняется золотистыми, изумрудными и рубиновыми красками. И не пропустите Орлиную горку, где живет Ева! Окруженный багряной листвой вольер хищницы – одна из самых живописных точек осеннего маршрута на нашей территории. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке глава семейства игрунок отметил 12-летие. Для именинника приготовили праздничный стол, на котором была тыква, начиненная тараканами, личинками зофобоса и творогом. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, осень
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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