Автомобилистам рассказали, что проверить в машине перед осенними заморозками

В первую очередь стоит проверить аккумулятор.

С приходом холодов автомобилистам приходится учитывать сразу несколько факторов, которые летом не доставляют проблем. Первые заморозки могут застать водителя врасплох, если заранее не проверить состояние машины. Эксперты портала 110km.ru рассказали, на что стоит обратить внимание перед началом холодного сезона.

В первую очередь стоит проверить аккумулятор. При низкой температуре его эффективность снижается, поэтому проблемы с запуском двигателя, медленная работа стартера и другие перебои могут стать особенно заметными. Если батарея уже работает на пределе, лучше заменить ее до наступления морозов.

Не менее важно проверить давление в шинах и заранее подготовить зимнюю резину. При снижении температуры давление падает, из-за чего ухудшается сцепление с дорогой. Перед сезонной заменой также стоит оценить состояние покрышек и равномерность их износа.

Отдельного внимания требуют стекла и стеклоочистители. Летнюю жидкость для омывателя следует вовремя заменить на зимнюю, а изношенные щетки — обновить. Лед со стекол не рекомендуют удалять горячей водой: из-за перепада температур оно может треснуть.

Осенью водителям также стоит следить за чистотой фар и стекол. Дождь, грязь, ранние сумерки и мокрые листья заметно ухудшают обзор, а на мостах и эстакадах гололед может появиться раньше, чем на других участках дороги. Поэтому скорость лучше заранее снижать возле школ, остановок и во дворах.

Полезно проверить работу отопления и вентиляции, поскольку влажность в салоне увеличивается, а запотевшие стекла напрямую влияют на безопасность. Перед дальними поездками эксперты также советуют проверить тормоза, технические жидкости и световые приборы, а в багажник положить необходимые инструменты и зимние принадлежности.

Фото: Piter.tv (архив)