Сад-трансформер на Исаакиевской площади закрывается на зимовку

Первыми к новому месту жительства отправляются кустарники.

Сад-трансформер, расположенный на Исаакиевской площади в Петербурге, уходит на зимние каникулы. Демонтаж конструкций стартовал 6 октября, рассказал глава городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Первыми к новому месту жительства отправляются кустарники. В этом году оазис разросся значительно, из-за чего понадобится как минимум 10 дней на то, чтобы аккуратно вывезти весь посадочный материал и гигантские кашпо.

Всего в 2026 году посадили 1,3 тыс. кустов и 355 деревьев. Их транспортируют для высадки в центральных районах Северной столицы. К примеру, свыше 100 штук липы европейской будут передислоцированы на Марсово поле, в сквер Володина, на набережные канала Грибоедова и Крюкова канала, более 100 кустов сирени отправятся на улицу Кораблестроителей, Моховую улицу и в тот же сквер, а 80 шаровидных спирей обретут свой дом на улице Благоева и улице Александра Невского. Роза Blanche Fleur в количестве 340 кустов обоснуется в Александровском саду.

Такие сады стали визитной карточкой Петербурга. С этого года они вошли в официальные туристические маршруты.

Ранее на Piter.TV: сад-трансформер на Синем мосту получил премию.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко