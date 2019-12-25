Специалисты также защищают от холодов розы и другие многолетники.

В Санкт-Петербурге зеленые насаждения начали активно утеплять к приближающимся холодам. Специалисты садово-парковых предприятий укутывают растения торфом, хвойным лапником или мешковиной, сообщили в Комитета по благоустройству города.

В разных уголках Северной столицы подготовка к зиме идет по‑своему: где‑то молодые деревца защищают, укрывая торфом приствольные круги и обматывая стволы, где‑то розы и другие многолетники прячут под слоем торфа или хвойного лапника. А в Красном Селе в сквере Мнацканова специалисты укутывают туи мешковиной, стараясь успеть до первых серьезных холодов.

Сквер преобразился в 2019 году — его реконструировали в рамках программы ФКГС силами Комитета по благоустройству и районной администрации. Одним из украшений сквера стала аллея туй с изящными арочными перголами.

Летом сквер особенно живописен: 10 шаровидных и шесть пирамидальных туй образуют выразительный зеленый каркас, а вокруг них расцветает пестрый ковер из многолетников — стахиса, тиареллы, очитка, аллиума и ириса сибирского.

Работники садово‑паркового предприятия "Красносельское" торопятся завершить защитные мероприятия. Согласно прогнозам, уже на следующих выходных в Петербурге установится устойчивый минус и ожидается снегопад. Поэтому нужно успеть надежно укрыть растения, чтобы они спокойно перезимовали и снова радовали горожан весной.

Фото: Комитета по благоустройству