В комитете по благоустройстве города заявили, что забота о животных в городе идет постоянно.

В День белки комитет по благоустройству Санкт-Петербурга устроил праздник для пушистых обитателей леса на берегу Сестрорецкого озера. Теперь там установлены гигантские кормушки. Мероприятия проводились совместно с детьми из лестничества "Гагарка", а также сотрудниками профильного ведомства из Смольного. Соответствующее заявление сделали представители газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на телеканал "Санкт-Петербург".

В СМИ уточнили, что сооружения оказались массивными, поэтому одну такую конструкцию с трудом могли поднять двое взрослых мужчин. Для установки конструкций приходилось копать глубокие ямы, а также укреплять высокие постаменты. Все домики для лесных гостей созданы из сухостоя, поэтому живые деревья во время работы не пострадали. В финале мероприятий в кормушки засыпали полезные угощения – грецкие орехи, фундук и семечки.

Напомним, что в рамках акции "Синичкин день" по всей Северной столице России специалисты развесили более 500 кормушек и домиков для птиц.

Фото: pxhere.com