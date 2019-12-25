Ремонт Рубежного путепровода в Курортном районе выполнен более чем на 50%

Строительство сосредоточено на участке в направлении Зеленогорска.

В Курортном районе Петербурга продолжается капитальный ремонт Рубежного путепровода. Работы завершены на одной половине сооружения, сообщили в городской администрации 29 октября.

Строительство сосредоточено на участке в направлении Зеленогорска. На объекте сохранят четыре полосы, будут обустроены пешеходный тротуар и велодорожка.

Для повышения безопасности над железнодорожными путями установят защитные экраны. Полностью завершить работы планируем до конца следующего года. Александр Беглов, губернатор

На первом участке возвели опоры, смонтировали основные металлоконструкции пролетных строений весом около 130 тонн, а также сварили монтажные стыки. На новую железобетонную плиту проезжей части уложили 2,5 тыс. квадратных метров покрытия, сделаны лестничные сходы для пешеходов.

Ранее мы рассказывали о том, что Литейный мост получит обновленное историческое ограждение к концу 2027 года.

Фото: пресс-служба Смольного