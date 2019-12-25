Литейный мост получит обновленное историческое ограждение к концу 2027 года

В Петербурге продолжается реставрация Литейного моста, в том числе и его ограждения. Об этом пишет 23 октября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской КГИОП.
В центре каждого звена изображены две наяды, поддерживающие увенчанный короной герб Северной столицы. Стойки между звеньями украшены тритоном, обвивающим жезл.
Обследование выявило коррозию металла, трещины, сколы, деформацию отдельных частей и частичную утрату элементов. Реставраторы отделяют от основы все накладные декоративные элементы. В дальнейшем детали тщательно очищаются от многочисленных слоев старой краски. Что касается утраченных фрагментов, их отливают заново. Затем восстанавливают соединительные швы, грунтуют и окрашивают в колер, соответствующий историческому.
Все работы планируется завершить к концу следующего года.
Ранее на Piter.TV: в Александровском парке в Царском Селе отреставрировали мост XIX века.
Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга
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