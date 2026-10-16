В Александровском парке в Царском Селе отреставрировали мост XIX века

Переправа является объектом культурного наследия.

Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершил реставрацию моста в Александровском парке, который находится между Крестовым каналом и Детским прудом. Переправа является объектом культурного наследия.

Мост-шлюз соорудили в XIX веке. Он перекрыт металлическими фермами, по ним был положен металлический настил. Перила состоят из чугунных тумб и кованой фигурной решетки с растительным орнаментом, фасады ферм оформлены орнаментальными вставками художественного литья.

Как отметил "Петербургский дневник", до этого мостик приводили в порядок 30 лет назад. За время износились дорожное покрытие, облицовка устоев и конструкция шлюза. Проект реставрации согласовывали с КГИОП Петербурга: работы выполнили мастера центра "Специалист".

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"