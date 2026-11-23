Масштабная реконструкция памятника длилась девять лет.

Реставрация Покровской церкви, которая расположена на Боровой улице, стала победителем IX Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини". Ее построили в 1897 году по проекту архитектора Николая Никонова, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 23 ноября.

Храм закрыли в середине прошлого века: колокольня была полностью разобрана, а купола снесли. Здание стояло изуродованным до начала нашего столетия.

Масштабная реконструкция памятника длилась девять лет по программе городского КГИОП за счет бюджета Северной столицы. В результате специалисты устранили аварийность, воссоздали пятиглавие, колокольню и богатую отделку фасадов с полихромными майоликовыми изразцами.

В этом сезоне на конкурс поступило 1,5 тыс. проектов из 49 стран. Всемирный клуб петербуржцев объявил имена лауреатов на торжественной церемонии в Эрмитажном театре.

Ранее на Piter.TV: Спас на Крови полностью освободят от строительных лесов к 1 января.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга