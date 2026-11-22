Ноябрь в Петербурге обещает быть тёплым и почти бесснежным

Погода в Петербурге в 2026 году отличалась резкими перепадами температур. Начало года оказалось холодным, март стал рекордно тёплым, лето прошло с температурой около климатической нормы, а осень завершилась всплеском тепла. Об этом пишет Вечерний Санкт-Петербург.

В январе и феврале средняя температура воздуха была на 4 градуса ниже нормы. Однако уже в марте показатели оказались почти на 6 градусов выше климатической нормы. Подобный перепад между последним зимним и первым весенним месяцами в последний раз наблюдался более 40 лет назад — в 1985 году.

Октябрь в Петербурге также оказался тёплым, однако до нового температурного рекорда городу не хватило 0,2 градуса. Прежнее достижение осталось за октябрём 2020 года.

За последние 50 лет среднегодовая температура в Северной столице заметно выросла. Если в 1981–1985 годах средний показатель составлял +5,2 градуса, то в период с 2021 по 2025 год он достиг +7,3 градуса. Таким образом, за полвека потепление составило около 2 градусов.

При этом климатические изменения сопровождаются резкими колебаниями погоды. Например, в январе 2025 года в Петербурге выпало более двух месячных норм осадков, а в феврале их количество едва превысило половину обычного показателя.

В ноябре 2026 года также наблюдается дефицит осадков. К середине месяца в городе выпала лишь четверть от климатической нормы. Значительных осадков и сильных снегопадов, по прогнозу, не ожидается до середины следующей недели.

Первый снег может появиться в Петербурге не раньше последней пятидневки ноября. Ожидается, что он будет непродолжительным: осадки пройдут ночью, а к полудню снежный покров растает.

Сильных морозов до конца месяца также не прогнозируют. Ночью температура в отдельные дни может опускаться до -2 градусов, а днём ожидается от +1 до +6 градусов. При этом погода будет ветреной, поэтому по ощущениям температура может составлять около 0…-2 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге на уборку тротуаров потратили более 1,4 млрд рублей.

Фото: Piter.tv