Скотт Бессент заметил, что компания должна дать исчерпывающую информацию Белому дому по своей деятельности.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе добивается от руководства технологической компании Nvidia скорейшего предоставления информации о том, могла ли китайская сторона получить сведения о новейших разработках, включая компьютерные чипы. Соответствующий комментарий сделал американский министр по финансам Скотт Бессент в эфире местного телеканала CBS News. Иностранный чиновник рассказал о том, каким было отношение руководства Nvidia к защите информации и соблюдению экспортных ограничений. Пока что Белый дом не получил от предприятия исчерпывающих данных об этом.

Мы связывались с временным руководством, с ключевыми директорами, с их юристами, нам нужны ответы. Nvidia следовало бы действовать быстрее в данном случае, поскольку мы хотим знать, какой была культура. Скотт Бессент, глава Минфина США

Напомним, что бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в ближайшие недели должен ответить на вопросы законодателей Конгресса США о возможном получении китайской стороной доступа к информации о ее новейших технических разработках, включая чипы.

Трампу неизвестно, являлась ли шпионкой связанная с Хуангом женщина.

Фото и видео: YouTube / Face the Nation и CBS News