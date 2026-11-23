Ссора между мужчинами началась из-за девушки.

Росгвардейцы Петербурга задержали мужчину, который выстрелил из аэрозольного пистолета в ходе конфликта в гостинице на улице Восстания. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Инцидент произошел ночью 22 ноября. По предварительным данным, ссора началась из-за навязчивых попыток 34-летнего жильца познакомиться с девушкой. Его поведение не понравилось 23-летнему молодому человеку. Персонал отеля сразу воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

У задержанного изъяли аэрозольный пистолет "Пионер". Правонарушителя, привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, увезли в 78-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти