В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в августе между двумя мужчинами произошел конфликт. Они находились на остановке общественного транспорта на Богатырском проспекте. Фигурант нанес оппоненту не менее шести ударов кулаками и ногами по голове и грудной клетке. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновному назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы пресекли конфликт в отеле на улице Восстания. Ссора между мужчинами началась из-за девушки.

Фото: Piter.TV