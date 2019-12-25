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В Петербурге курьера мошенников отправили в колонию за хищение 2,5 млн рублей
Сегодня, 15:31
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В Петербурге курьера мошенников отправили в колонию за хищение 2,5 млн рублей

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Потерпевшими оказались три пенсионера.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчине вменили ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. 

В суде установили, что в марте прошлого года фигурант стал работать курьером мошенников. Он выезжал к жертвам обмана и забирал наличные для передачи аферистам. За каждое выполненное поручение подсудимый получал процент от суммы. Потерпевшими оказались три пенсионера, ущерб оценен в 2,5 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, а также со штрафом в размере 175 тыс. рублей. Кроме того, пожилым людям будет возмещен весь ущерб. В доход государства конфисковали мобильные телефоны, используемые злоумышленником при совершении преступлений. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге раскрыли кражу противогазов у школьника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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