В Петербурге курьера мошенников отправили в колонию за хищение 2,5 млн рублей

Потерпевшими оказались три пенсионера.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчине вменили ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

В суде установили, что в марте прошлого года фигурант стал работать курьером мошенников. Он выезжал к жертвам обмана и забирал наличные для передачи аферистам. За каждое выполненное поручение подсудимый получал процент от суммы. Потерпевшими оказались три пенсионера, ущерб оценен в 2,5 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, а также со штрафом в размере 175 тыс. рублей. Кроме того, пожилым людям будет возмещен весь ущерб. В доход государства конфисковали мобильные телефоны, используемые злоумышленником при совершении преступлений.

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Фото: Piter.TV