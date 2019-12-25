Владелицей денег оказалась жительница Приморского района.

Бдительность патрульно-постовой службы полиции помогла раскрыть мошенничество в отношении пенсионерки. Она передала аферистам более 3 млн рублей и коллекционные монеты, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне ночью на Витебской Сортировочной улице правоохранители остановили мужчин 37 и 39 лет для проверки документов. В ходе досмотра в сумке одного из них обнаружили 1,1 млн рублей и 700 долларов США. Объяснить происхождение средств злоумышленник не смог. В кустах неподалеку нашли еще 195 тыс. рублей, 18,8 тыс. доллара США и 850 евро.

Владелицей денег оказалась жительница Приморского района, ставшая жертвой телефонных мошенников. Незнакомцы представились сотрудниками различных ведомств и убедили ее отдать накопления курьеру. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Если вы или ваши близкие пострадали от действий указанных лиц, сообщите об этом по телефону: 8 (812) 573-62-93.

Ранее на Piter.TV: жителей Петербурга предупредили о мошенничестве якобы от имени суда.

Фото: пресс-служба МВД России