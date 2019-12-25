Поправки к правилам застройки Петербурга направили на экспертизу.

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Петербурга направили на антикоррупционную экспертизу. Поправки предусматривают отмену избыточных градостроительных ограничений для объектов культурного наследия. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко.

Необходимость изменений связана с поправками в Градостроительный кодекс, вступившими в силу 1 марта 2026 года. Согласно новым требованиям, регламенты территориальных зон стали распространяться на все объекты культурного наследия, хотя ранее такие здания были исключены из их действия. В результате региональные правила оказались не согласованы с федеральными нормами.

По словам Линченко, городские власти решили скорректировать ПЗЗ, чтобы устранить противоречия и привести документы в соответствие с федеральным законодательством.

Новые правила предусматривают, что на территориях объектов культурного наследия, включая выявленные памятники, перестанут действовать градостроительные регламенты. Их использование будут регулировать нормы федерального закона об охране памятников, обязывающие сохранять исторический облик зданий.

Кроме того, в ряде исторических зон Петербурга планируют официально разрешить новый вид деятельности — "Историко-культурная деятельность". Это позволит законно проводить работы с объектами культурного наследия, в том числе приспосабливать их под музеи и выставочные пространства, а также выполнять реставрацию.

Проект поправок уже рассмотрела и поддержала комиссия по землепользованию и застройке под руководством Линченко. После завершения экспертизы документ направят на согласование и утверждение в правительство Петербурга.

Проект изменений в ПЗЗ разместили в федеральной информационной системе территориального планирования в марте 2025 года. Изначально документ планировали вынести на общественные обсуждения. Новые правила должны были заменить действующие, которые вступили в противоречие с Генеральным планом города, принятым в конце 2023 года. Срок утверждения документа несколько раз переносили.

После принятия ПЗЗ представители рынка недвижимости обнаружили в них несоответствия Градостроительному кодексу. Партнёр адвокатского бюро "Качкин и партнёры" Дмитрий Некрестьянов отмечал, что при подготовке правил не учли мартовские изменения федерального законодательства и использовали прежнюю редакцию норм. При этом приоритет остаётся за федеральным законом, поэтому, по оценке юриста, ситуация не препятствует девелоперским проектам, но создаёт правовую неопределённость.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv